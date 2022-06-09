«Они его не читали»: Николай Цискаридзе объяснил, почему в Америке запрещен «Карлсон»

Как отметил артист балета, жители США не знают эту сказку.

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» вспомнил, как в начале девяностых годов оказался в Америке.

«Они «Карлсона» не читали. Он у них запрещен с 60-х годов прошлого века. «Карлсон» запрещен в США. Это агитация нетрадиционного общения взрослого человека с ребенком. Педофилия». Николай Цискаридзе

Как отметил Цискаридзе, для него это просто удивительно. «Вы будете удивлены, в скольких странах мира запрещена эта сказка. Это началось не сегодня. Если не дай бог в России это начнется, то мы не сможем показывать «Винни-Пуха» и «Золушку», — заметил артист балета.

больше по теме Цискаридзе рассказал о своем единственном посещении Польши По словам артиста балета, у него была в этой стране пересадка во время полета из Лондона.

Напомним, что «Карлсон» — литературный персонаж, созданный шведской писательницей Астрид Линдгрен. Наряду с Малышом является центральным трилогии «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел», «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять».

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