«Я никогда не буду грузином»: Николай Цискаридзе признался, что всегда мечтал жить в Москве

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» заявил, что считает себя российским гражданином.

«Когда меня в Грузии пытались в чем-то обвинять, я никогда в жизни не скрывал своего мнения. Я очень давно в 2001 году сказал в Кремле, когда мне Владимир Путин вручал мою первую Госпремию. Я сказал: «Горд, что грузин по национальности, что я российский гражданин и русский артист». Николай Цискаридзе

По словам Цискаридзе, он все хорошо понимает сам для себя. «Я никогда не буду грузином. Ну потому что так получилось. Я горжусь, что представитель такой древнейшей культуры, которая древнее российской. Это мой выбор. Я хотел жить в Москве. Хотел танцевать в Большом театре, и я не видел свою судьбу никак иначе. Я выращен русской балетной школой. Мои педагоги все себя считали русскими артистами, хотя они разных национальностей», — заявил Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе – народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.