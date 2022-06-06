А девочка созрела: американская дочь Урганта сверкнула телесами в наивном боди с рюшами

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе уже не в первый раз привлекает к себе внимание публики не совсем стандартным образом. 21-летняя наследница ведущего частенько бомбит Сеть кадрами в довольно смелых нарядах.

На этот раз Эрика примерила наивное боди в клетку виши с рюшами и бантиками и сделала селфи, которое оказалось на обозрении народа в ее социальных сетях.

Кстати, Эрика Кикнадзе родилась в первом браке жены Ивана Урганта Натальи, однако ведущий воспитывал ее как родную, называя именно дочкой. В настоящий момент она живет в Нью-Йорке, обучаясь искусству фотографии.

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