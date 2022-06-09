Цискаридзе рассказал о своем единственном посещении Польши

По словам артиста балета, у него была в этой стране пересадка во время полета из Лондона.

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» рассказал о своем посещении Польши.

«Я в этом году летел из Лондона через Польшу. Никогда не был в Польше. Никогда там не выступал. Там была пересадка. Количество людей-поляков, говоривших, что они меня смотрят и знают, было огромное. Я был так удивлен». Николай Цискаридзе

По словам Николая Цискаридзе, чтобы правильно произнести его фамилию — надо приложить усилие. «Вы заслужите это. Многие не хотят. Они хотят руководить, а я работать пришел. Они пишут свою фамилию, но их никто не знает», — заявил Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе — народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

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