«Остаться в 15 лет девственницей — изгой»: Цискаридзе посетовал на раннее взросление молодежи

Артист балета и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в программе «ОтЛичная жизнь» высказался о раннем взрослении современной молодежи.

«Не физическое, а информативное, которого у нас не было. Чтобы в 16 лет я посмотрел, сколько посмотрели они. Или кто-то из нашего поколения. У них другое отношение к тому, чтобы девочке написать записку». Николай Цискаридзе

По словам Николая Цискаридзе, объяснить подрастающему поколению, что Джульетта сначала вышла замуж, а затем потеряла девственность — проблема. «Сейчас остаться в 15 лет девственницей — это считается изгой. Вы прослушайте их. Сейчас все поменялось. Я ни в коем случае не собираюсь это осуждать. Мир просто изменился», — заявил Николай Цискаридзе.

Напомним, что Николай Цискаридзе — народный артист России. С мая нынешнего года он ведет программу «Сегодня вечером» на Первом канале.

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