«Пусть сами привыкают»: Эммануил Виторган высказался о воспитании детей

Эммануил Виторган является многодетным отцом. Младшие дочери артиста, рожденные в браке с Ириной Млодик, еще совсем маленькие: Этель скоро исполнится пять лет лет, а Кларе — три года. Нашему журналисту артист рассказал о секретах воспитания малышек.

«Главное, чтобы это было без насилия. Пусть они сами привыкают к тому, что так, а что не так. Конечно, делаем замечания. И стараемся максимально об этом говорить. Пусть они об этом подумают», — заявил Виторган Teleprogramma.pro.

Актер также добавил, что девочки его радуют каждый день своим пребыванием в этом мире.

«Они действительно славные девчонки. И опять нам повезло!»

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