Эммануил Виторган и Ирина Млодик: «Никита Михалков извинился, лично позвонил»

В конце апреля Эммануил Виторган записал видеобращение, с помощью которого опроверг свой отъезд из России на фоне нынешней политической повестки. Поводом для выступления актера послужила авторская программа режиссера Никиты Михалкова «Бесогон».

В ней прозвучала информация, что Эммануил Виторган «сделал свой выбор и навсегда сбежал с семьей из страны». (Ранее в Интернете появлялась информация, что актер вместе с женой и дочками уехал в Латвию)

Услышанное возмутило Эммануила Гедеоновича, и он выразил надежду, что редакторы передачи дадут официальное опровержение такой новости. Актер отметил, что всю жизнь живет в России и продолжает здесь жить.

Teleprogramma.pro подтверждает: Эммануил Виторган сейчас действительно находится в Москве. Автор этих строк случайно встретила актера и его жену, когда… гуляла по Ваганьковскому кладбищу. И увидела, как супруги в компании двух помощников сажали цветы около памятника Аллы Балтер – супруги Эммануила Виторгана, ушедшей из жизни в 2000 году.

Несмотря на место и обстоятельство встречи, Эммануил Виторган и его жена Ирина Млодик немного поговорили со мной.

«Память осталась большая об Аллочке»

— Эммануил Гедеонович, как хорошо, что вы в России. А то слухи о вашем отъезде не утихают. Как вы думаете, кому выгодно их распространять?

— Так кому-то захотелось.

Ирина Млодик: Мы тогда просто поехали в запланированный отпуск.

— Вы расстраиваетесь из-за таких сплетен?

Эммануил Виторган: Нет, нет. Совсем не расстраиваюсь. Это привычно, знаете ли. Наша профессия такова, что по ее поводу говорят и так, и сяк.

Ирина Млодик: Никита Михалков извинился. Позвонил лично.

— Давайте о хорошем. Какие у вас планы на лето?

Эммануил Виторган: Дети, главное – дети. Наше чудо!

— А чем они вас сейчас удивляют?

Эммануил Виторган: Своим пребыванием в этом мире. Они действительно славные девчонки. И опять нам повезло.

— Эммануил Гедеонович, что сейчас происходит в вашем творчестве?

— Вы знаете, я же сейчас не работаю в театре. А в нашем Культурном центре (Культурный центр Эммануила Виторгана на Остоженке — прим. ред.) мы выпускаем спектакли, проводим творческие вечера, встречи.

Ирина Млодик: Сейчас выпускаем две постановки. Моноспектакль уже выпустили. А второй — «Жизнь продолжается» — как раз посвящен Аллочке Балтер. Он выйдет осенью.

— Можете сказать пару слов об этой постановке, пожалуйста?

Эммануил Виторган: Спектакль рассказывает о ее жизни. На сцене буду я, коллеги Аллы, например, Клара Новикова. Память осталась очень большая об Аллочке. Люди всегда ее помнят, интересуются, приходят сюда.

«Стараемся больше думать друг о друге»

— Часто удается приехать на Ваганьковское кладбище?

Эммануил Виторган: К сожалению, не так часто. Очень много и работы, и поездок. Но когда выпадает возможность, конечно, приезжаем.

— Я вижу, что Ирина тоже искренне переживает за памятник Алле Балтер…

— Еще как!

— И нет никакой ревности к памяти?

— Абсолютно. Они были знакомы с Аллочкой до встречи со мной и общались замечательно.

— Вы уже столько лет вместе…

Ирина Млодик: 22 года.

— А в чем секрет семейного счастья?

Ирина Млодик: Живем нормально. Стараемся поменьше думать о себе, а больше друг о друге.

— А есть ли какие-то секреты по воспитанию детей?

Эммануил Виторган: Нет. Главное, чтобы это было без насилия. Пусть малыши сами привыкают к тому, что так, а что не так. Конечно, делаем замечания. И стараемся максимально об этом говорить. Пусть они об этом подумают.

— Мы живем в тяжелое время. Как вы отвлекаетесь от нынешней актуальной повестки?

Ирина Млодик: Мы продолжаем заниматься творчеством.

Эммануил Виторган: У нас проходят вечера, как я уже сказал.

Ирина Млодик: Мы закрыли сезон в конце мая. А так, у нас постоянно, несколько раз в месяц, проходят мероприятия: те же творческие вечера, события, связанные с какими-то праздниками или же это юбилей коллег-актеров. Вот завтра мы собираемся на камерные посиделки. Подъедут Всеволод Шиловский, Людмила Максакова, и Кларочка Новикова, и Наташа Власова – это молодая композитор замечательных песен.

— В феврале, еще до начала событий на Украине, я видела вас на съемках сериала «Склифосовский», куда приглашали журналистов…

Ирина Млодик: Это было 21 февраля. А 22 февраля мы уже улетели в Латвию. Почему мы и задержались? Ведь мы должны были раньше улететь. Вот как раз и из-за съемок «Склифа». Хорошо, что вы это видели.

Эммануил Виторган: Очень хорошая съемочная группа. Не зря я уже в ней столько лет.

— Как вы думаете, в чем секрет успеха «Склифосовского»?

Эммануил Виторган: Я думаю, что, во-первых, в материале. А, во-вторых, в хороших артистах и режиссуре. Да и операторы, и звуковики профессионально работают. Приятно с ними сотрудничать. К тому же и партнеры замечательные: и Максим Аверин, и Алена Яковлева, и Анечка Якунина. Создатели сериала молодцы, что подобрали таких артистов.

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