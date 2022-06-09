Где Эммануил Виторган и Ирина Млодик находятся на самом деле

Наш журналист Ольга Храбрых прогуливалась по Ваганьковскому кладбищу и встретила Эммануила Виторгана, который был вместе со своей женой Ириной Млодик. В компании двух помощников актеры сажали цветы около памятника Аллы Балтер — супруги Виторгана, ушедшей из жизни в 2000 году.

«Слухи о моем отъезде сочиняют те, кому так захотелось. Мы в Москве! — заявил Виторган Teleprogramma.pro. — Но я совсем не расстраиваюсь. Это привычно, знаете ли. Наша профессия такова, что по ее поводу говорят и так, и сяк».

Ирина Млодик, в свою очередь, добавила, что они уезжали в Европу в запланированный отпуск. И потом быстро вернулись обратно домой.

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