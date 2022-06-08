Даня Милохин рассказал, за какую сумму снялся бы в фильме для взрослых

Блогер и тиктокер ответил на самые «животрепещущие» вопросы своих подписчиков.

Блогер Даня Милохин в «Телеграме» ответил на вопросы своих подписчиков. Один из них напрямую поинтересовался, за какую бы сумму тиктокер снялся в фильме для взрослых.

Ответ Дани Милохина удивил: «1500 рублей», — заявил блогер.

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Кроме того, пользователи поинтересовались, в какой стране находится Даня Милохин. Он в ответ опубликовал карту, на которой показал, что находится в Дорогомилово. Это район Москвы.

Напомним, что Даня Милохин несколько месяцев назад уехал в Казахстан. В этой стране он ведет активную деятельность в соцсетях, которые заблокированы на территории России. При этом порой он наведывается в столицу на значимые мероприятия.

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