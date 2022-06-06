Милохин отдал свой «майбах» за 10 миллионов рублей новой возлюбленной

После расставания с Юлей Гаврилиной Дане Милохину приписывали отношения с Евгенией Медведевой.
Их роман на арене шоу «Ледниковый период» выглядел для зрителей слишком убедительно, чтобы не поверить в него.
Однако недавно блогер признался, что на самом деле во время записи проекта у него как раз завязывались отношения с тиктокершей Катей Долгопятовой (псевдоним — Катюша), а к фигуристке он вообще не испытывал никаких чувств.
В настоящий момент пара встречается открыто, а недавно Даня проявил высшую степень доверия к своей возлюбленной: отдал ей для поездки к сестре на выпускной свой «майбах», который может стоить не менее 10 миллионов рублей.
«Катька уехала в Ростов. На «майбахе», там одну ночь ехать. Там просто есть платная дорога, по которой ты едешь часов 8–10», — рассказал Даня подписчикам во время стрима.
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