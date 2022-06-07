«Жена работает, а ты гладишь ее лифчик, постиранный тобой»: Кончаловский – о противоестественности

По словам режиссера, многие люди пытаются в современном мире универсилизироваться.

Режиссер Егор Кончаловский в программе «Антонимы» заявил, что некоторые люди совершают ошибку, когда пытаются универсилизироваться.

«Я сейчас буду говорить банальные глупости, но я считаю, что у всех есть свои задачи. Некоторые люди пытаются, так сказать, универсилизироваться. Ну вот ты домохозяин. Жена работает, а ты дома трешь, гладишь ее лифчик, постиранный тоже тобой. В этом есть что-то противоестественное. Для меня». Егор Кончаловский

Как отметил режиссер, ему могут задать вполне резонный вопрос.

«Вы спросите: «А что такого противоестественного?» Да я не могу вам сказать, что тут такого противоестественного. Просто для меня это неестественно, как есть насекомых. Хотя в принципе для некоторых вполне себе», — заметил Егор Кончаловский.

Напомним, что Егор Кончаловский – один из самых известных российских режиссеров. На его счету не один десяток снятых популярных картин. Среди них «Антикиллер», «Антикиллер-2», «На Луне».

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