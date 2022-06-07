«Представить не мог, но это происходит»: Кончаловский назвал «цивилизационной трещиной» события на Украине

Как отметил режиссер, просто на этом месте столкнулась российская и западная культуры.

Режиссер Егор Кончаловский в программе «Антонимы» высказался о событиях, которые в последние месяцы происходят на Украине.

«Я себе представить не мог такое, но это происходит. Быт ведь у нас тот же самый: тазы, табуретки. Это же тот же советский быт. Это всегда было. И, может быть, в нынешнем историческом периоде прекратится. Я имею в виду вражду и недоверие. Это то, что некоторые страны испытывают по отношению к России. К сожалению, все происходит на Украине». Егор Кончаловский

По словам Егора Кончаловского, «просто цивилизованная трещина прошлась по Украине».

«Вот на этом месте российский и западная культуры столкнулись», — заметил режиссер.

Напомним, что Егор Кончаловский – один из самых известных российских режиссеров. На его счету не один десяток снятых популярных картин. Среди них «Антикиллер», «Антикиллер-2», «На Луне».

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