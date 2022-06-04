Новости шоу-бизнеса: Кончаловский женился, Брежнева не вернется в Россию, Фандера высказалась о событиях на Украине

Об этих и других новостях из мира звезд – в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Егор Кончаловский женился. Его избранницей стала Мария Леонова, с которой ранее они жили в гражданском браке. Тем временем, стало известно, что Вера Брежнева больше не вернется в Россию. Об этих и других новостях из мира звезд – в ежедневном обзоре Teleprogramma.pro.

Егор Кончаловский женился

Режиссер Егор Кончаловский официально расписался с юристом Марией Леоновой, с которой несколько лет жил гражданским браком.

«Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном», — заявил Кончаловский.

Брежнева больше не приедет в Россию

Только недавно Вера Брежнева работала на складе по выдачи помощи беженцам из Украины в Польше, а теперь уехала в Италию. Там у нее и Константина Меладзе есть собственная вилла.

Накануне стало известно, что певица решила порвать связь с российской публикой и никогда не вернется в страну. Об этом сообщила ее экс-менеджер Анастасия Драпеко.

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Кучера охарактеризовал друга Зеленского

Телеведущий Оскар Кучера негативно высказался об украинском актере Евгении Кошевом, который является другом президента Украины Владимира Зеленского и его бывшим партнером по студии «Квартал-95».

«А я с ним снимался и не думал, что этот упырь может быть настолько упоротым», — сказал Кучера.

Фандера высказалась о событиях на Украине

Актриса Оксана Фандера вновь высказалась о событиях на Украине. Уроженка Одессы и жена актера Филиппа Янковского опубликовала в своем телеграм-канале фото, на котором она прыгает от счастья.

«Сто дней после детства», — подписала снимок Фандера.

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Пригожин прокомментировал отмену концерта Лободы

Концерт Светланы Лободы во Владивостоке должен был состояться 15 июня. Накануне стало известно, что мероприятие отменили. Эту новость прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин.

«Сколько все это могло продолжаться: вы у нас делайте все, что хотите, а нам к вам нельзя? Поэтому тут либо мы защищаем друг друга, особенно творческие люди, по моему глубокому убеждению, должны быть за мир, либо мы живем по формулировке «кто к нам с мечом пришел, тот от него и погибнет», — цитирует продюсера NEWS.ru.

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