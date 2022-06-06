Хит лета: Нюша в джинсовых мини-шортах и шлепках за 17 тысяч рублей отметилась в Дубае

Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она выступает на сцене уже много лет и может похвастаться не только большим количеством хитов.

Артистка успела стать мамой. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына, который родился в конце 2021 года. Вместе с семьей звезда переехала в Дубай. Теперь она делится оттуда кадрами, на которых отдыхает с малышами.

Примечательно, что Нюша также находит время для вечеринок и прогулок на яхте. Не раз она устраивала ужин в пустыне. А 6 июня певица поделилась кадром с прогулки. 31-летняя мама щегольнула в джинсовых мини-шортах и футболке оверсайз. Примечательно, что артистка сделала акцент на стройных ногах.

А вот изюминкой образа стали оранжевые шлепки Adidas Yeezy, которые стоят около 17 тысяч рублей. Однако она выбрала не самую дорогую модель. В другом цвете эти шлепки можно приобрести и за 25 тысяч рублей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Нюша получила множество комплиментов. «Я давно знал что г-жа Нюша — ангелица», «Ну выглядишь круто», «Вроде простой лук, но стильно», «Какие ножки», «Как мне надоели эти шлепки. Я в таких у бабушки в огороде капал», «Сланцы эти ужас просто», — стали писать пользователи Сети.

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