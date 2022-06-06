Клава Кока озвучила, сколько баллов ей дали за ЕГЭ по русскому языку

Социальные сети стали лакмусовой бумажкой в проявлении интеллекта и знаний для многих российских звезд. Особенно с продвижением Telegram, где красивая картинка отошла на второй план. И то, что ранее поклонники не замечали, сейчас стало бросаться в глаза.
Так фолловеры Клавы Коки поразились тому, как она аккуратно пишет в своем канале: расставляет все знаки препинания, без ошибок, использует для выражения эмоций больше слова, чем смайлы.
Оказалось, что этому есть свое объяснение: артистка старательно изучала русский язык в школе и подтвердила свои знания во время сдачи государственного экзамена в школе.
«95 баллов по ЕГЭ по русскому дают о себе знать», — похвасталась Клава Кока в своем Telegram-канале.
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