Быть дома в 8 вечера и не садиться за руль: Джоли установила жесткие правила для 16-летней Шайло

Анджелина Джоли воспитывает в строгости свою 16-летнюю дочку Шайло. Похоже, что и Брэд Питт в этом вопросе солидарен с экс-женой. По-крайней мере, он не спорит с Анджелиной там, где речь заходит о правилах для детей. Так, к примеру, Джоли явно не потворствует прихотям дочери-подростка. И как бы ни упрашивала Шайло свою звездную маму, та не разрешает ей пока садиться за руль авто. Как сообщают инсайдеры, дочка Брэда Питта хочет научиться водить машину. Однако девочка так и не получила на это позволения у родителей.

Оказывается, Анджелина следит и за тем, чтобы ее дети не слонялись в потемках в злачных компаниях. Так, Джоли настояла на том, чтобы 16-летняя Шайло возвращалась домой не позже 8 часов вечера. Вот такой вот комендантский час. И никаких исключений и поблажек актриса своей дочке не делает. Ну а Шайло вынуждена жить по тем правилам, которые установила в доме их мать.

При этом поговаривают, что дочка Брэда Питта считает, что мама к ней слишком строга. К примеру, ее старшим братьям Мэддоксу и Паксу в ее возрасте уже разрешали садиться за руль и приходить домой позже, передает Suggest.

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