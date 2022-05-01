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«Все на свете прозевал!»: парнишка из кафе во Львове, в какое зашла Анджелина Джоли, стал мемом

Голливудская актриса приехала на Украину как посол доброй воли ООН.

«Все на свете прозевал!»: парнишка из кафе во Львове, в какое зашла Анджелина Джоли, стал мемом
Анджелина Джоли. Фото: Global Look Press

Анджелина Джоли приехала на Украину в качестве посла доброй воли ООН. Экс-жена Брэда Питта занимает эту должность уже десять лет. Голливудская дива занимается оказанием помощи беженцам. Оказавшись во Львове знаменитость, словно самая обычная горожанка, заглянула в местное кафе. К такому отдыхающие в заведение завсегдатаи были явно не готовы. Многие даже не обратили внимание на скромную красотку в непримечательном сером костюме, упустив возможность воочию увидеть звезду Голливуда.

Актриса Анджелина Джоли во Львове
Малец из кафе, в которое заглянула Анджелина Джоли, стал мемом. Фото: t.me/ksbchk

Кадры с Анджелиной Джоли тут же разлетелись по Сети. Многие восхитились невозмутимостью парнишки, который не обратил никакого внимания на Джоли. Малец даже стал мемом. Шуточку по этому поводу отпустила и Ксения Собчак.

«Ваши варианты?» — написала в Telegram-канале теледива, предложив подписчикам поделиться своими придумками.

«Эх! Все на свете прозевал!», «Вот оно, молодое поколение, в гаджетах сидят», «Энджи! Как же так! К нам давай приезжай», «Парнишка получил свою минуту славы», — порадовались за мальца фолловеры.

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