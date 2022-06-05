«Рожать – это классно»: беременная Катя Гордон озвучила пол третьего ребенка

Бывшая жена известного телеведущего Александра Гордона Екатерина Гордон беременна третьим ребенком.

Блондинка не держит в секрете от поклонников свою личную жизнь. Меньше двух месяцев назад Катя Гордон публично сообщила о беременности, а теперь также открыто и свободно озвучила, малыша какого пола она ждет.

Выступая на премии Family Awards, Катя Гордон раскрыла свой секрет. Звезда дала понять, что вновь ждет сына.

«В рождении детей никакого подвига нет. Когда девчонки говорят: «Я мать троих детей», я спрашиваю, мол, ну и что. Детей рожать — это классно! Рожайте, не делайте аборты, помогайте друг другу. Семья — это то, что в наши времена спасает. А если будут проблемы, обращайтесь в «Гордон и сыновья», пока никаких девочек не будет», — объявила 41-летняя Екатерина Гордон со сцены.

Напомним, Екатерина Гордон воспитывает двух сыновей, в январе этого года она вышла замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса. Новый брак стал третьим по счету в биографии адвоката Кати Гордон.

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