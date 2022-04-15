Катя Гордон ждет третьего ребенка

Известный адвокат и общественный деятель, 41-летняя Катя Гордон, готовится в третий раз стать мамой.

О своей беременности Катя Гордон объявила во время форума Synergy Woman Forum, где была одним из ключевых спикеров.

Во время выступления Катя Гордон призналась, что последние два года чувствует себя абсолютно счастливым человеком.

«У меня классный муж, я жду третьего ребенка», — объявила Катя Гордон.

Присутствовавшие на форуме поздравили Катю Гордон с предстоящим пополнением в семье.

Напомним, не так давно Катя Гордон вышла замуж за своего избранника, бизнесмена Виктора Хархалиса. Этот брак стал для нее третьим по счету.

Ранее Катя Гордон была замужем. Первым ее мужем был телеведущий Александр Гордон, вторым — адвокат Сергей Жорин. Катя Гордон — мама двух сыновей — Даниила и Серафима.

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