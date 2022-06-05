«Противно от таких артистов-лицемеров»: Шахназаров высказался об осудившей Россию Маниже

Певица приедет из Парижа в Санкт-Петербург на концерт.

Накануне стало известно, что певица Манижа, которая ранее осудила действия России, выступит в Петербурге на фестивале «Стереолето». Ради этого она прилетит из Парижа. Ранее в интервью газете «Коммерсантъ» певица из Таджикистана рассказала, что не поддерживает политику страны, но и уезжать навсегда из нее не готова.

«Мне помогает моя многонациональность и опыт моей семьи: я из семьи кочевников, которые передвигались из одного места, из одного народа в другой испокон веков. И я боюсь, у меня этот ген тоже есть», — отметила Манижа.

Публицист Михаил Шахназаров, узнав о визите Манижи в Петербург, высказал свое мнение на этот счет.

«Что-то больше похоже на «ген осторожности»: страну ненавидим, но не уедем, потому что денег больше нигде не заработаем. Противно от таких артистов-лицемеров», — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

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