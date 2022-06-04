Любовь Успенская может отправиться за решетку на три года после истории с соседской собакой

Певица Любовь Успенская может отправиться за решетку на три года после истории с избиением соседского пса. Причем певице предлагали урегулировать конфликт мирным путем, однако она на контакт не пошла.

Как отметил адвокат Александр Добровинский, он предлагал «королеве русского шансона» оплатить операцию собаке, которая едва не потеряла глаз. Однако Успенская заняла непонятную позицию, ответив хамством, сообщает телеграм-канал Mash.

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«Я долго ждала — вдруг человек одумается. И придет решить вопрос по-соседски. Теперь мы хотим только справедливости и решения вопроса по закону», — заявила хозяйка французского бульдога Юлия.

Напомним, что конфликт Любови Успенской с соседкой случился в начале мая. Какое-то время история не предавалась огласке, однако недавно в сети появилось шокирующее видео, где Успенская ведет себя достаточно странным образом.

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