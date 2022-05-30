Любовь Успенская чуть не убила соседскую собаку

У певицы Любови Успенкой дома живет йоркширский терьер, за которого она в буквальном смысле готова убить. На минувших выходных артистка прогуливалась со своими песиком по поселку, однако на них стал гавкать соседский трехмесячный французский бульдог.

Успенская посчитала, что ее любимец под угрозой и накинулась на врага. Бульдог стал убегать от певицы, но она бросила за ним на территорию чужого дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог, старый и уже почти неходячий. На нем-то звезда и решила выместить свою злость.

«Она начала бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттащить неадекватную Успенскую от бедного животного», — рассказали журналистам соседи певицы.

На видео сие действо снять никому не удалось, однако хозяйка пострадавшего пса уже обратилась к адвокату, чтобы наказать Успенскую.

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