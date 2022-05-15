«Поехала в Вашингтон, проведала Сашу»: Успенская сообщила о раздельной жизни Шубской и Овечкина

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что модель Анастасия Шубская какое-то время находилась в России, а ее муж хоккеист Александр Овечкин играл в это время за свою команду в США. Звезды не жили вместе.

«Она находилась с детьми здесь. Недавно поехала в Вашингтон. Проведала Сашу. Скоро он приедет сюда. Песня, которую записала Настя, будет посвящена их отношениям». Любовь Успенская

Успенская заявила, что Овечкин и Шубская – прекрасная пара. «Я всегда говорила: «Саша, тебе так повезло, потому что у нас многие женщины – охотницы за спортсменами. И они губят их карьеру. Тебе же досталась девушка независимая. Ей не нужны твои гонорары. Эта Настя такая муза. Гретцки когда-то забил почти девятьсот шайб. Я желаю тебе забить хотя бы 901. А Насте всегда говорю: «Он будет тебя еще больше любить, потому что когда женщина талантливая, когда она независимая и успешная, то мужчин это всегда вставляет», — заметила Успенская.

Напомним, что Любовь Успенская решила продюсировать Анастасия Шубскую. По словам звезды, модель проявляет талант, несмотря на отсутствие музыкального образования.

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