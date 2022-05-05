«Страна трещит по швам»: Чубайса заметили в Израиле вместе с женой

Бывший глава «Роснано» улетел из Италии, где у него имеется недвижимость.

Неделю назад все СМИ сообщили о том, что Анатолий Чубайс и Авдотья Смирнова обосновались в Италии. У пары якобы там имеется дорогостоящая недвижимость.

Однако в четверг, 5 мая, бывшего чиновника засняли в аэропорту Тель-Авива. Экс-глава «Роснано» прилетел ночным рейсом вместе с женой. Зачем — не сообщается.

Сам Чубайс за последнее время никаких комментариев не дал. Его видели в последний раз у банкомата в Стамбуле. Деньги, судя по всему, снять удалось.

Пользователи в соцсетях уже шутят про то, что Израиль трещит по швам от новых гостей. Многие российские знаменитости решили перебраться в эту страну за последнее время.

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