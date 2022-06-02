«Полная невоспитанность, хаос»: Шахназаров припомнил Собчак ее прошлые выходки

Публицист встал на сторону Бориса Корчевникова, который вступил в онлайн-перепалку с популярной блондинкой.

Накануне телеведущий Борис Корчевников заявил в своей соцсети, что наконец-то пришло время для самоочищения нашей страны. По его словам, отъезд Дани Милохина и Ксении Собчак – это хорошие новости.

Ксения Собчак не упустила возможности ему ответить, сделав акцент на том, что у Корчевникова – бог в сердце. За онлайн-перепалкой звезд активно следил публицист Михаил Шахназаров, который обратился к популярно блондинке.

«У вас-то его нет, бога в сердце. Вы же безбожница. А в сердце пустота, расчет, холод. В голове – полная невоспитанность, хаос. Помните ваши пьяные танцы на фоне храма с Максимом Виторганом? С бутылкой вы плясали. И ничего вам за это не было, потому как крышевали вас плотно, да и сейчас крышуют», — сказал Шахназаров в YouTube-шоу «Шах и мат».

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