Семейное гнездышко: Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили дом в Беверли-Хиллз

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся к самому важному событию – долгожданной свадьбе. Накануне они обзавелись семейным гнездышком – купили особняк в Беверли-Хиллз за 60 млн долларов. Ранее он принадлежал австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру, бывшему жениху Мэрайи Кэри.

Переезд в новый дом запланирован на ближайшее время, так как на днях у особняка заметили грузовые машины и авто певицы. Об этом сообщает The Mirror,

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Напомним, почти 20 лет назад Дженнифер и Бен уже были помолвлены. Дело шло к свадьбе, однако торжеству было не суждено состояться – пара разорвала отношения.

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