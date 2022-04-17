«Находится в очень хороших отношениях»: бывшая жена Бена Аффлека подружилась с Дженнифер Лопес

Актриса Дженнифер Гарнер рассталась с мужем в июне 2018 года.

Бывшая жена артиста Бена Аффлека пригласила экс-возлюбленного и его новую избранницу Дженнифер Лопес к себе на день рождения.

Оказалось, Дженнифер Гарнер смогла остаться другом для экс-возлюбленного Бена Аффлека. Актриса положительно относится и к Дженнифер Лопес, с которой Бен Аффлек начал встречаться снова.

Отметим, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес встречались 20 лет назад. А потом в жизни знаменитостей произошел перерыв.

«Джен находится в очень хороших отношениях с Беном и Дженнифер (Лопес), поэтому, конечно же, она отправила приглашение. Сейчас все еще немного витает в воздухе, потому что она понимает, что у них куча дел с переездом и всем остальным», — сообщили HollywoodLife.

К слову, в 2018 году пара Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер подала на развод. У знаменитостей есть три общих ребенка: две дочерей и сын.

Напомним, ранее Бен Аффлек вместе с Дженнифер Лопес купили большой дом с просторными комнатами. По словам инсайдеров, это было запланировано для приезда детей знаменитостей от прошлого брака.

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