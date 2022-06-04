«Его нельзя сравнивать с теми, кто уехал, кто поменял гражданство»: Запашный — о Кортневе

По словам дрессировщика, музыканта надо активнее звать на ток-шоу, где бы возникла дискуссия о происходящем.

Дрессировщик Эдгард Запашный в беседе с Teleprogramma.pro высказался о музыканте Алексее Кортневе, который уже не раз критиковал российскую власть за последнее время в связи с событиями на Украине.

«Откровенное наплевал у нас на страну тот человек, который уехал за границу и оттуда поливает грязью. В случае с Кортневым все по-другому. Он остается в стране, но позволяет себе ее критиковать. Его нельзя сравнивать с теми, кто уехал, кто поменял гражданство. Я с позицией Кортнев не согласен. Он это знает. Несмотря на это, мы с ним недавно пересекались. Политические взгляды у нас разные. Посмотрим, будут ли у него они меняться». Эдгард Запашный

По словам Эдгарда Запашного, сейчас некоторые артисты, которые ранее позволяли критику страны, неожиданно поехали в Донбасс. «Дают уже интервью другого характера. Те люди, которые позволяют критику, но предательски не бегут, к их позиции можно относиться с вниманием. А вот тех пассажиров, кто уехал, надо лишать гражданства. У нас свобода слова. Если у Кортнева есть поддержка, то мы будем с ним работать, общаться. Надо приглашать его на ток-шоу, чтобы он подискутировал с людьми, которые живут в Донбассе. Если бы меня позвали на такое ток-шоу, то и я бы с ним подискутировал. По видеосвязи из-за границы я бы отказался, конечно, говорить. Но я бы послушал аргументы Кортнева. Для страны со свободой слова — это нормально», — заявил Эдгард Запашный.

Напомним, что несколько дней назад едва не был сорван концерт Алексея Кортнева в Нижнем Новгороде. Некоторые жители города были недовольны антироссийскими высказываниями музыканта.

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