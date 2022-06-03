«Подарил мне крылья»: Караулова назвала имя продюсера, который помог ей реализовать себя на «Фабрике звезд»

Певица пришла на проект в возрасте 16 лет.

На «Фабрику звезд» Юлианна Караулова пришла, когда ей было всего 16 лет. Перед кастингом будущая звезда почти не верила, что сможет его пройти, но у нее все получилось.

Продюсером Юлианны стал Макс Фадеев, который пригласил ее в свою группу «Нэцке» к концу проекта.

«На этом проекте Макс подарил мне крылья, познакомил меня с музыкой, научил работать на сцене, заставил поверить в себя, потому что я, конечно, была очень неуверенным в себе человеком, артистом и даже девушкой. А Максим вселил в меня веру в себя, за что я ему очень благодарна», — рассказала Караулова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Юлианна Караулова рассказала, как у участников «Фабрики звезд» складывались отношения с Аллой Пугачевой.

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