«Это звучит очень неприлично»: Караулова вспомнила, как прошла кастинг на «Фабрике звезд»

Проект разделил жизнь артистки на до и после.

В 2004 году Юлианна Караулова стал участницей проекта «Фабрика звезд – 5». Артистка дошла до финала шоу, которое изменило ее жизнь.

Перед кастингом она не верила, что сможет его пройти. Уверенности в себе добавил отец звезды, который решил отвезти дочь к «Останкино» на авто. В проекте «Загугли звезд» сайта Teleprogramma.pro Юлианна Караулова рассказала, как все-таки смогла побороться себя и пробиться в главный музыкальный проект страны того времени.

«Когда ты говоришь, что по любви, это звучит очень неприлично. Конечно, никакого блата у меня тогда не было, хотя ходили слухи, что наоборот. Папа пошел со мной, вместе мы стояли в очереди, и я прошла этот кастинг. Сама в это не верила до последнего. Думала, что это какая-то ошибка, что вот сейчас меня сольют. Скажут, что: «Извините, пожалуйста, мы вас там перепутали с кем-то», но тем не менее все случилось», — рассказала Караулова.

Напомним, во время проекта Юлианна исполнила песню в дуэте с Русланом Масюковым «Нет тебя» и сольную композицию «Дождь».

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