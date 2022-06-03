«Мы все ее боялись»: Караулова вспомнила, как Пугачева работала с участниками «Фабрики звезд»

Юлианна Караулова пришла на кастинг «Фабрики звезд – 5» в 2004 году. Проектом тогда руководила Алла Пугачева, а будущей звезде было всего 16 лет. Юлианна подготовила только одну песню на английском языке — исполнительницы Мэри Джей Бладж — и очень боялась, что ее попросят спеть на русском.

«Я сразу поняла, что на самом деле Алла Борисовна — очень простая в общении и что, конечно, первое время мы все ее боялись, но она очень простой в хорошем смысле этого слова человек», — рассказала Караулова в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Напомним, ранее Юлианна Караулова призналась, кто помог ей поверить в себя и составил компанию на кастинге «Фабрики звезд».

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