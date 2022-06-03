«Они просто надо мной издеваются!»: певица Анастасия лишилась пенсии от государства

По словам певицы, ей отказали в пособии в Пенсионном фонде.

Певица Анастасия в эфире программы «PRO звезд» заявила, что в Пенсионном фонде ей отказали в получении пенсии, хотя она очень надеялась на это пособие.

«Они просто надо мной издеваются! Взяли и сперли мою пенсию, если не сказать грубее! Я всю жизнь работаю! Ни одного дня не отдыхала! Стажа у меня достаточно, даже с избытком! Я работала во многих театрах: в Театре зверей Дурова, в Московском театре драмы. Это даже в Википедии написано!» Певица Анастасия

Как отметила Анастасия, с каждого ее концерта идут отчисления в Пенсионный фонд. Дело в том, что трудовая книжка певицы сгорела во время пожара. В Пенсионном фонде на этом заострили внимание. По словам певицы, такому унижению она еще никогда не подвергалась. Анастасия будет с помощью юристов отстаивать свою правоту.

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Напомним, что в доме Анастасии еще в 2014 году случился страшный пожар. Тогда ущерб был оценен в полтора миллиона рублей. Особняк поджог некий пироман — фанат ее творчества.

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