«Неузнаваема»: поклонники считают, что певица Анастасия запустила себя

Про звезду 90-х певицу Анастасию давно не было ничего слышно. Известно, что артистка переехала из Москвы в глухую деревню в Тверской области и редко дает концерты.

Когда-то ее сравнивали с Аллой Пугачевой, однако в последнее время внешность звезды изменилась. Поклонники ее практически не могут узнать.

Анастасия появилась в новом выпуске шоу «Когда все дома» на «России 1». Фанатам звезды показалось, что она постарела и перестала следить за собой. По мнению многих, исполнительница хита «Мамин крестик» совсем себя запустила.

«Нельзя быть моложе. Многие пишут: «Вот вы так плохо сейчас выглядите». Конечно, 30 лет назад мы все выглядели по-другому, мы были стройные. Но надо отдать должное — голос-то не меняется», — встал на защиту артистки ее бывший муж Владимир Зудин.

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