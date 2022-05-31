Отекшее лицо: певица Анастасия изменилась до неузнаваемости

А когда-то ее сравнивали с Аллой Пугачевой.

Звезда 90-х певица Анастасия недавно вышла замуж в девятый раз. Артистка решила снова расписаться со своим бывшим мужем Владимиром Зудиным.

Вообще за последнее время Анастасия изменилась до неузнаваемости. Поклонники ахнули, когда увидели ее отекшее лицо в программе Тимура Кизякова «Когда все дома».

Анастасия живет сейчас в деревне далеко от Москвы. В шоу «Секрет на миллион» артистка показывала свой скромный домик

С годами звезда 90-х обросла хозяйством. Сначала на участке появилась теплица, потом посадили сад. Сейчас певица может похвастаться даже яйцами из собственного курятника.

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