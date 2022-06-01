«Обнять и заплакать»: Шахназаров рассказал, как Вера Брежнева поет без фонограммы

Публицист отметил, что певица не попадает в ноты.

Публицист Михаил Шахназаров неоднократно высказывался на тему того, как украинские звезды заполонили российскую сцену. Журналист считает, что ранее их целенаправленно завозили в страну и все это не просто так.

«Не просто так на нашей сцене начали появляться украинские исполнители. Вот, допустим, Лобода. Ну, какая она певица? Я видел, как Вера Брежнева поет без фонограммы. Обнять, как говориться, и заплакать. Я при всем своем неумении петь попаду в ноты чаще, чем Вера Брежнева. Она тоже из Украины. Да там назвать и называть», — сказал Шахназаров во время эфира на YouTube-канале «Полный абзац».

Напомним, ранее Шахназаров рассказал, кто хочет видеть оскорбившего россиян Макса Барских в стране.

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