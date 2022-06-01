Андрей Макаревич пострадал от западных санкций

Как известно, Андрей Макаревич уехал из России. Лидер группы «Машина времени» не скрывает своих взглядов: он настроен против нашей страны. Несмотря на такую позицию, Макаревич все же не избежал санкций. ООО «Продюсерская Фирма «Самый Смак», принадлежащая музыканту, «попала под раздачу».

В то время как Андрей Вадимович отдыхал в Израиле, его предприятию ввели ограничения на экспорт/импорт товаров и технологий. Основная деятельность «Самого Смака» — радиовещание, а значит, формально, как считают США и ЕС, фирма может вести российскую пропаганду. Тот факт, что Макаревич – известный оппозиционер, не меняет дела, сообщает издание «РИА ФАН».

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