Выступление «Машины времени» на Красной площади внезапно отменилось

Рок-группа «Машина времени» не будет выступать на концерте в честь Дня России на Красной площади. Для музыкантов отмена концерта 12 июня стала неприятным сюрпризом. По словам PR-менеджера группы Антона Чернина, исполнители узнали об отмене концерта в последний момент.

«Машина времени» должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании «Арс» и сказали, что выступления не будет. Нет, так нет», – цитируют Чернина РИА Новости.

Ранее лидер группы Андрей Макаревич сообщил поклонникам, что концерт отменился по независящим от музыкантов причинам. По словам Макаревича, всему виной, неприязнь высокопоставленных чиновников к его коллективу. Музыкант объяснил отмену выступления человеческим фактором, что «кто-то кому-то позвонил».

В 2019 году «Машине времени» исполняется 50 лет. Юбилей группа планирует отметить гастрольным туром по стране. Концерт в Москве в рамках этого события пройдет 29 июня на стадионе «Открытие Арена».

Ранее Андрей Макаревич высказал свое отношение к русскому мату. Так, на одном из заседаний совета по культуре в Госдуме, обсуждалась концепция закона о регулировании культурной деятельности в стране. Макаревич поддержал лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, заявившего, что на культуру сильно влияют соцсети и звезды Instagram. Лидер «Машины времени» назвал мат частью вербальной культурой и призвал употреблять его только «в нужное время и нужном месте».