«Я жду развития событий»: Андрей Макаревич признал, что не думает о возвращении в Россию

По словам музыканта, он скучает только по определенным людям.

Музыкант Андрей Макаревич в программе «Настоящее время» признался, что не думает о возвращении в Россию.

«Я вообще об этом не думаю. Я жду развития событий, на которые я, к сожалению, не могу повлиять». Андрей Макаревич

При это он заметил, что не может сказать будто бы скучает по России. «Я скучаю по каким-то людям, но многие из них уехали. Многие, правда, и остались. Я скучаю по музыкантам своим. Я скучаю, естественно, по работе, потому что здесь я работаю один. А я привык работать с командой. Тешу себя надеждой, что скоро увидимся и будем играть вместе», — заявил Андрей Макаревич.

Напомним, что Андрей Макаревич уехал в Израиль. Оттуда он не раз делал гневные заявления в адрес соотечественников.

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