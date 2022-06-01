Бедросу Киркорову исполняется 90: как Филипп готовится к юбилею отца

2 июня Бедросу Киркорову исполняется 90. Любящий сын Филипп Киркоров, конечно, заранее готовится к такому большому событию. На вопрос сына — как он хочет отпраздновать юбилей? — Бедрос Филиппович не стал заказывать ничего пафосного: предложил посидеть в каком-нибудь ресторанчике с бутылочкой вина, в уютной компании человек на десять.

Но, конечно, Филипп готовится «по полной»: будут и самый лучший ресторан, и самые неожиданные подарки и сюрпризы. В последнее время здоровье Бедроса оставляет желать лучшего. Как рассказал Филипп Киркоров:

«Мы дважды его вытаскивали из критического состояния. В начале года были проблемы с сердцем. Теперь ковид злосчастный — нашел-таки его. Оба раза — из-за его бурной активности…»

По словам Филиппа, отец для него значит абсолютно все в жизни:

«Мне дали спокойно вырасти — я всегда делал то, что я хотел. Но всегда чувствовал ответственность перед тем, что родители у тебя артисты. Мне не хотелось их подводить… А дополнительным стимулом было мое болгарское детство! Три месяца летних каникул в Болгарии, на родине папы, столько мне давали! Глоток свежего воздуха!.. Это было безумно интересно, я попадал в другой мир — то же самое, что на другую планету». Полное интервью с Филиппом Киркоровым публикует издание «МК».

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