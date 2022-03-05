Бедрос Киркоров заболел коронавирусом

Отец Филиппа Киркорова заразился ковидом во второй раз.

89-летний Бедрос Киркоров снова столкнулся с коронавирусом и напугал родных.

Примечательно то, что отец поп-короля Филиппа Киркорова случайно узнал о своем диагнозе. Бедрос Киркоров чувствовал себя хорошо и не жаловался на недомогание и другие симптомы ковида.

В дом Киркоровым не так давно приезжала съемочная команда записать сюжет о семье перед юбилеем Филиппа Киркорова. Для безопасности все участники съемочного процесса сдали экспресс-тест на коронавирус. Неожиданно для семьи Бедроса Филипповича индикатор артиста показал положительный результат.

Бедроса Киркорова тут же увезли в больницу. Врачи не обнаружили у Киркорова-старшего серьезного поражения легких. Но для безопасности оставили отца Филиппа Киркорова в медицинском учреждении.

К слову, когда анализы на коронавирус показали отрицательный результат, Бедроса Киркорова перевели в отделение кардиологии. Сейчас отец Филипа Киркорова восстанавливается и уже думает о повседневных делах.

«Он дает мне поручения, я их выполняю. Он очень переживает за памятник Алеше в Болгарии, который хотят снести. Я по его поручению даже ездил на встречу в администрацию президента по поводу обсуждения данного вопроса. А еще он попросил меня привезти ему лечо. Ему захотелось. Лечо готовит моя мама», — передает слова друга семьи Киркоровых Александра Матвеева МК.ru.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.