Вся на стиле: жена Нурлана Сабурова щегольнула в ультрамодных джинсах-трубах и панамке

Нурлан Сабуров стал знаменит благодаря выступлениям в проекте «Открытый микрофон» и шоу Stand Up. В 2014 году он переехал с семьей в Москву. В своих монологах артист часто упоминал жену и детей.

Однако на красной дорожке чаще всего он появлялся в одиночестве или с коллегами. Но в соцсетях порой его можно увидеть в компании жены Дианы.

Недавно супруги были в Америке. Сабуров устроил тур по городам, но столкнулся с травлей. Из-за неприятного инцидента ему пришлось отменить концерт в Чикаго. Диана тогда поддержала мужа. Она ответила хейтерам, которые стали писать нелицеприятные вещи ее возлюбленному.

Теперь пара проводит время вместе. На этот раз жена комика щегольнула в топе и ультрамодных джинсах-трубах на улице. Ее лук дополнила стильная панама. Она подчеркнула свою стройную фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Диана. Многие отметили, что она могла бы работать моделью. «Что за красотка», «Как стильно»,«Выглядите просто бомбически», — стали писать подписчики, но потом она ограничила комментарии к посту. Напомним, что у супругов растут дети: 10-летняя Мадина и 5-летний Тагир.

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