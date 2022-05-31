Неожиданная грань таланта: певец Макс Барских покажет свою новую картину на выставке в Лос-Анджелесе

Стало известно, чем певец Макс Барских занимался во время поездки в Америку. В микроблоге музыкант рассказал, что в свободное от выступлений время он рисовал.

И теперь его творение появится на выставке, которая пройдет в Лос-Анджелесе в первые дни июня.

«Недавно, при посещении Америки, мне предложили нарисовать картину посвященную Украине и представить ее на выставке «The LIITA Effect» в Лос-Анджелесе», — рассказал Макс Барских.

Он пригласил своих поклонников посетить вернисаж, на котором можно будет приобрести его картину, которая является частью большого проекта Макса Барских.

«Выставку можно посетить с 3 по 7 июня, а саму картину по желанию приобрести», — добавил Макс Барских.

В микроблоге он показал видео, на котором запечатлен момент создания картины.

Напомним, на днях Макс Барских в очередной раз пообещал, что все его треки будут удалены с музыкальных онлайн-площадок России, но пока этого не произошло.

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