Алексей Чадов представил свой дебютный фильм «Своя война. Шторм в пустыне»

Алексей Чадов, прославившийся ролью в фильме «Жара», снял в качестве режиссера свой первый фильм — «Своя война. Шторм в пустыне». Премьерный показ прошел в московском киноцентре «Октябрь». Алексей Чадов сыграл и главную роль в своей ленте.

Его героя зовут Иваном, он вернулся с войны, но ему сложно найти свое место в мирной жизни. Иван решает отправиться в Сирию под видом иностранного корреспондента. Перед началом показа Алексей Чадов поднялся на сцену и заявил зрителям:

«Мы выходим в непростое время, но мы продолжаем делать свое дело, мы стараемся, отдаем себя этому полностью. Надеюсь, вам картина понравится, мы очень старались», — сообщает издание РИА «ФАН».

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