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Киркоров захотел снять Пугачеву в продолжении фильма «Жара»

Артист решил уговорить Примадонну поучаствовать в новом музыкальном проекте.

Киркоров захотел снять Пугачеву в продолжении фильма «Жара»
Алла Пугачева, Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

В азербайджанской столице, куда накануне слетелись звезды российского шоу-бизнеса на музыкальный фестиваль, состоялась премьера фильма «Жара». В прокат картина пока не вышла, но впечатлениями от закрытого показа уже поделился с поклонниками Филипп Киркоров.

Известно, что сюжет фильма повествует о певице, которая готовится к одному из самых важных для нее выступлений. Помимо самого Киркорова, в творении Дуни Лисовой снялись Николай Басков, Ани Лорак, Валерия, Григорий Лепс и многие другие знаменитости.

По словам поп-короля, фильм получился свежим и смешным. Его создатели уже задумались о том, чтобы снять продолжение, в котором Филипп хотел бы увидеть саму Аллу Пугачеву.

«Присутствие Аллы Борисовны – всегда украшение любого фильма, концерта, фестиваля. Осталось только ее уговорить», – рассказал Киркоров сайту «Дни.ру».

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, на фестивале «Жара» известные исполнители вышли на сцену со своими главными хитами и новыми песнями. Для красной дорожки мероприятия звезды выбрали самые роскошные наряды. Так, Альбина Джанабаева надела черное бархатное платье, Глюкоза предпочла мини-платье с ромбами, а Юлия Барановская примерила «инопланетный» комбинезон золотистого оттенка.

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Киркоров захотел снять Пугачеву в продолжении фильма «Жара»
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