Жесткое требование мусульман: концерты Филиппа Киркорова могут запретить на всем Кавказе

Мусульмане потребовали от властей запретить концерты поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова на всем Кавказе. Причина в его танце на кресте во время одного из московских шоу.
Как отмечают мусульмане, основная претензия заключается в том, что «не надо оскорблять братьев-христиан».
Напомним, что Филипп Киркоров во время песни «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце взобрался на крест. После этого в адрес музыканта полетели проклятия, сообщает телеграм-канал Mash.
Заметим, что одну из самых рьяных позиций занял лидер движения «Наш дом – город Грозный» Сайпуддин Гучигов. По его словам, мусульмане будут защищать православных братьев, «потому что они защищали пророка от насмешек карикатуристов вместе с исламским миром».
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