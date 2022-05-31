Киркоров намекнул, что его травят из-за слов о Галкине и Пугачевой

Во вторник, 31 мая, стало известно, что в Пятигорске отменили концерт Филиппа Киркорова. А все якобы из-за номера на кресте, который поп-король представил на своем шоу в честь 55-летия. Публика обвинила певца в оскорблении чувств верующих.

Артист не стал молчать и тут же извинился перед обиженными, но и это не помогло. Гендиректор Северо-Кавказской государственной филармонии Светлана Бережная объявила, что концерт следует отменить. Ее решение согласовано с Минкультом России.

«До моего выступления в защиту Аллы и Максима этот крест никого не волновал», — сообщил легенда российской сцены.

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