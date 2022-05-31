«Тот, кто всегда остается за кадром»: дочь Анастасии Заворотнюк впервые показала бойфренда

Дочь звезды сериала «Моя любимая няня» Анастасии Заворотнюк Анна держит в секрете от поклонников свою личную жизнь.

Красавица охотно общается с подписчиками в соцсетях, но все вопросы, касающиеся ее отношений с бойфрендом, оставляет за рамками.

Но Анна Заворотнюк все же решилась нарушить собственное же правило. Во время отдыха на Байкале, где она проводит время вдвоем со своим избранником, дочь Заворотнюк показала красивое фото.

В кадре она запечатлена в обнимку с молодым человеком. Бойфренд поднял Анну на руки, а она обвила руками его шею. На фото молодого человека почти не видно. В комментариях Анна Заворотнюк уточнила, что цвет его волос «ближе к блондину».

«Тот, кто всегда остается за кадром. Любимый, — подписала кадр Анна Заворотнюк. — А какое у вас мнение на этот счет, нужно ли делиться своей личной жизнью в соцсетях? Или счастье любит тишину?»

Поклонники ответили Анне, что ее личная жизнь все-таки должна оставаться за кадром.

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