Элитный отдых: дочь Заворотнюк транжирит деньги на Байкале

Анна снимает виллу за 100 тысяч в сутки.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна – заядлая путешественница. Только недавно она грелась под теплыми лучам солнца в Таиланде, а теперь отправилась на Байкал. Там она поселилась на вилле за 100 тысяч в сутки.

В своей соцсети звездная наследница опубликовала вид на Байкал, который открывается из номера.

«Какая же красота!» — восхитилась Заворотнюк.

В отеле премиум-класса, в котором в ближайшие дни будет жить Заворотнюк, есть настоящая сибирская баня и даже восьмиметровый водопад. К тому же Анне будет чем заняться – в услуги включены экскурсии на остров Ольхон и воздушная прогулка над озером. Правда, заплатить за нее придется более 300 тысяч рублей.

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