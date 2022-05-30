«Братика защищать будешь?»: Нюша показала, как трехлетняя дочка сняла умилительное видео

Нюша уже много лет занимается музыкой. Она смогла стать одной из самых популярных певиц в стране. Однако в последние годы артистка предпочитает большую часть времени посвящать семье.
Она растит доку Симбу-Серафиму. А в прошлом году певица снова стала мамой. Она растит сына, имя которого пока скрывает от всех. Звезда также переехала жить в Дубай, где теперь проводит все свое время.
Нюша признавалась, что дочка очень быстро растет. Она даже успела сняться в своей первой рекламе. Также Симба зачастую помогает родителям нянчить ее братика. А вот 30 мая певица и ее муж засняли интервью с крохой. Она ответила на популярные вопросы подписчиков.
«Симба, что ты любишь есть на завтрак?» — спросил ее папа.
«Сосиски», — заявила девочка.
«А почему? А какие сосиски?» — уточнил Сивов.
«Потому что они очень вкусные! Из колбасы», — пояснила Симба.
«Хочешь также петь как мама?» — спросил Игорь.
«Хочу», — призналась она.
«А как она поет?» — снова уточнил папа.
«Ну как-нибудь», — сказала дочка артистки и стала петь.
«А ты будешь защищать братика, когда вырастешь?»
«Да, буду» — заявила девочка.
«Хотя с другой стороны, братик пусть тебя защищает? Он маленький, но все равно мужчина», — отметил Сивов.
«Да», — согласилась Симба.
Потом дочка Нюши взяла камеру и стала снимать свое видео. У нее получился умилительный сюжет. Она восхитила поклонников своей мамы.
«Привет, дорогие подписчики. Я желаю вам, чтобы уши росли длинные, как у котенка», — сказала малышка.
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