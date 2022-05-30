«Братика защищать будешь?»: Нюша показала, как трехлетняя дочка сняла умилительное видео

Певица вместе с мужем взяла интервью у Симбы. Оказалось, что девочка хочет стать певицей, а на завтрак любит есть простую еду.

Нюша уже много лет занимается музыкой. Она смогла стать одной из самых популярных певиц в стране. Однако в последние годы артистка предпочитает большую часть времени посвящать семье.

Она растит доку Симбу-Серафиму. А в прошлом году певица снова стала мамой. Она растит сына, имя которого пока скрывает от всех. Звезда также переехала жить в Дубай, где теперь проводит все свое время.

Нюша признавалась, что дочка очень быстро растет. Она даже успела сняться в своей первой рекламе. Также Симба зачастую помогает родителям нянчить ее братика. А вот 30 мая певица и ее муж засняли интервью с крохой. Она ответила на популярные вопросы подписчиков.

«Симба, что ты любишь есть на завтрак?» — спросил ее папа. «Сосиски», — заявила девочка. «А почему? А какие сосиски?» — уточнил Сивов. «Потому что они очень вкусные! Из колбасы», — пояснила Симба. «Хочешь также петь как мама?» — спросил Игорь. «Хочу», — призналась она. «А как она поет?» — снова уточнил папа. «Ну как-нибудь», — сказала дочка артистки и стала петь.

«А ты будешь защищать братика, когда вырастешь?» «Да, буду» — заявила девочка. «Хотя с другой стороны, братик пусть тебя защищает? Он маленький, но все равно мужчина», — отметил Сивов. «Да», — согласилась Симба.

Потом дочка Нюши взяла камеру и стала снимать свое видео. У нее получился умилительный сюжет. Она восхитила поклонников своей мамы.

«Привет, дорогие подписчики. Я желаю вам, чтобы уши росли длинные, как у котенка», — сказала малышка.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.