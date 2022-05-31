«Что они там ночами делают»: Жигалова раскрыла, что творится на израильской вилле Галкина

Как отметила видеоблогер, она удивлена, что телеведущий вдруг резко поседел.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» сообщила, что творится на израильской вилле брата Максима Галкина в Израиле. Именно там живет сейчас Алла Пугачева со своей семьей.

«Судя по внешнему виду Максима, что-то на этой вилле все-таки происходит, потому что вы видите, как стал выглядеть Максим. Он неожиданно поседел. Отпустил бороду. Что они там ночами делают». Алена Жигалова

По словам Алены Жигаловой, возможно, Галкин и Пугачева пугают ночами друг друга. «Встречаются там постоянно, потому что им тесно. Он от этого поседел что ли?» — задалась вопросом телеведущая.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева уже три месяца находятся в Израиле. В России они раньше осени вряд ли появятся.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.